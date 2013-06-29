%15 من إيرادات الاتصالات الافتراضية للخزينة السعودية

تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على إعادة هيكلة القطاع التنافسي من خلال منح تراخيص جديدة لاتحادات من المزمع أن تقدم شبكات اتصال افتراضية، يأتي ذلك وسط تأكيدات مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط، أن 15 في المائة من صافي إيرادات هذه الاتحادات المرخصة ستتجه إلى خزينة الدولة.

وأفصحت المصادر ذاتها، عن رغبة هيئة الاتصالات في خلق مزيد من الفرص الوظيفية الجديدة في القطاع أمام السعوديين الباحثين عن عمل، إلا أنها لم تكشف إطلاقا عن حجم الأرقام الوظيفية الجديدة التي من الممكن أن تستحدث عقب منح التراخيص الجديدة للاتحادات المقدمة لخدمات شبكات الاتصالات الافتراضية.

وبحسب تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بوثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية، فإن شروط الحصول على الترخيص تضمنت أن يلتزم المرخص له بإطلاق الخدمات تجاريا للعموم في غضون 12 شهرا من تاريخ إصدار الترخيص، مشيرا إلى أنه يجوز للهيئة وفقا لتقديرها إلغاء الترخيص عند إخلال المرخص له بهذا الالتزام، كما يتحمل المرخص له وحده كامل المسؤولية الناتجة عن هذا الإخلال، دون تحمل الهيئة أي تبعات أو مسؤولية عن ذلك.

يأتي هذا الشرط في الوقت الذي بات فيه أمام هذه الاتحادات الثلاثة 90 يوما فقط لاستكمال متطلبات الحصول على التراخيص الجديدة، التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات السعودي، وهي المدة التي بدأت منذ الإعلان عن أسماء الاتحادات الثلاثة المتنافسة منتصف الأسبوع الماضي.

ولفت تقرير هيئة الاتصالات المتعلق بوثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية في البلاد، إلى أن مدة سريان الترخيص المقدم لهذه الاتحادات هو 10 سنوات، مؤكدا أنه يجب على المرخص له تقديم خدمات الفوترة والعناية بمشتركيه ابتداء من تاريخ إطلاق خدماته بموجب هذا الترخيص.

وتنص الوثيقة على أنه يحق للمرخص له القيام بإعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة التي استأجرها، أو اشتراها بالجملة من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف على المستوى المحلي والوطني والدولي لمشتركيه، شريطة عدم حصوله على أي مخصصات من الليف الترددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ لا سلكية، وفقا لأنظمة الهيئة ووثيقة طلب الحصول على الترخيص المعدة من قبل الهيئة، والالتزامات التي تعهد بها للحصول على هذا الترخيص، واتفاقية مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية المبرمة مع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف.