دول تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار على أراضيها

في الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على تقديم طلبات للحصول على الجنسية في دول مختلفة وخاصة الغربية، تعرض دول أخرى الحصول على جنسياتها مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

ووفقاً لتقرير أعدته قناة "العربية"، فقد أصبح الآن بمقدور أي شخص الحصول على جنسية دولة أخرى إذا كان يملك القدرة المالية الكافية.

ويعتبر تأمين المستقبل أو حتى الملل من الحصول على تأشيرات من بعض الدول التي غالباً ما تأخذ من الوقت ومن الجهد، كلها أسباب دفعت العديد من الناس للإسراع إلى تقديم طلبات الجنسية في أبرز الدول.

وعادة ما تأخذ عملية التقديم على جنسية أخرى وقتاً قد يتعدى الأربع سنوات، لهذا قامت بعض الدول باختصار الطريق على من يريد الحصول على جنسيتها، بشرائها كدولة سانت كيتس، العضو بمجموعة دول الكومنويلث، حيث يمكن لحامل جواز سفرها زيارة أكثر من 130 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، عرضت جنسيتها مقابل 250 ألف دولار، تشابهها دولة دومينيكا، والتي عرضت جنسيتها مقابل 100 ألف دولار.

أما دولتا انتيغوا وبربودا في الكاريبي، فمن المتوقع أن تقدما جنسيتيهما للمستثمرين العام الجاري.

وتنفرد دولة النمسا بتقديم جنسيتها للمستثمرين، بعكس هونغ كونغ التي لا تسمح بإعطاء جنسيتها للمستثمرين لكن تمكنهم من الحصول على إقامة دائمة في حال استثمار مليون دولار فأكثر في الدولة.

وفي سنغافورة، يمكن الحصول على الجنسية كمستثمر بعد قضاء سنتين على اراضيها وإنفاق مليوني دولار، وأخيراً في استراليا، يمكن الحصول على إقامة دائمة في البلاد كمستثمر بعد إنفاق حوالي 5 ملايين دولار، بعدها يسمح بالتقديم على طلب الحصول على الجنسية الأسترالية.