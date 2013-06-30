هيئة الاتصالات السعودية تتجه لإيقاف "واتساب"

أرسلت هيئة الاتصالات السعودية خطاباً إلى شركات الاتصالات العاملة في المملكة (اتصالات وموبايلي وزين) تستفسر فيه عن إمكانية إيقاف برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) تقنياً، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "الحياة".

وقالت الصحيفة إن هيئة الاتصالات السعودية بعثت هذا الخطاب الاثنين الماضي إلى شركات الاتصالات الثلاث.

ورجح تقني في إحدى الشركات، فضل عدم ذكر اسمه، أن ترد الشركات الثلاث على هيئة الاتصالات بالإيجاب، مشيراً إلى أن الخطاب الذي ورد إلى الشركات يستفسر عن إمكان إيقاف خدمة "واتساب" لديها، لكنه لم يطلب إيقافها.

وأكد أن الشركات تستطيع إيقافه تقنياً في أي وقت تريد، ومتى ما أرادت "الهيئة" ذلك، وأنه يجري العمل على تحقيق ذلك.

وأوضح أنه لا يعلم إن كانت هيئة الاتصالات ستطلب من الشركات السعودية إيقاف خدمة "واتساب"، ومتى سيتم، مضيفاً أنه من المحتمل أن الاستفسار يهدف إلى تكوين صورة متكاملة في شأن إمكان وقف هذه الخدمة.

وكانت هيئة الاتصالات أوقفت في 5 يونيو الجاري خدمة تطبيق "فايبر" بدعوى أن التطبيق المذكور لا يفي بالمتطلبات التنظيمية التي أقرتها الهيئة أخيراً، وأن القرار اتخذ بعد أن رفضت الشركة الأميركية المشغلة للخدمة التجاوب مع مزودي خدمات الاتصالات بخصوص استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة لاستمرار الخدمة، مشيرة إلى أن بعض التطبيقات الأخرى، ومنها "واتساب" و"سكايب"، لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية.