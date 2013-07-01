دبي تلغي المرور المجاني بعد سقف 24 درهما في بوابات سالك

ألغت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي نظام الحد الأعلى اليومي المجاني لنظام التعرفة المرورية "سالك" البالغ 24 درهما.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 15 يوليو/تموز الجاري.

وأكدت الهيئة أن آثار هذا القرار لا تمس سوى شريحة بسيطة من مستخدمي بوابات التعرفة المرورية "سالك"، وأن المستخدم العادي للمحاور الخاضعة للتعرفة المرورية لن يتأثر بهذا القرار، إذ إن قرابة 95% من المركبات الخاصة لا يتجاوز عبورها لبوابات التعرفة أكثر من 6 مرات يومياً.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من القرار هو تشجيع سائقي المركبات على استخدام الطرق البديلة مثل شارعي الخيل والشيخ محمد بن زايد، وتخفيف الضغط على المحاور الخاضعة لنظام التعرفة المرورية.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أطلقت المرحلة الثالثة من نظام التعرفة المرورية "سالك" بتركيب بوابتين جديدتين، الأولى بوابة الممزر وتقع قبل وبعد جسر الممزر، على أن يتم احتساب التعرفة مرة واحدة عند العبور، والثانية بوابة نفق المطار والتي تقع عند مدخل ومخرج النفق من الناحية الشمالية، وتم تشغيل البوابتين في 15 أبريل/نيسان الماضي.