كرواتيا تنضم لأوروبا وتصبح العضو 28 في الاتحاد

انضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، لتكون أول دولة تنضم إلى الاتحاد منذ عام 2007، الذي شهد انضمام بلغاريا ورومانيا، لتصبح كرواتيا ثاني دولة من الجمهورية اليوغوسلافية السابقة تدخل الاتحاد بعد سلوفينيا.

وتردد قُبيل منتصف ليلة الأحد نشيد الفرح لبتهوفن في ربوع كرواتيا، وذلك لانضمامها التاريخي إلى الاتحاد الأوروبي، لتصبح العضو الـ28 فيه.

ونزعت اللوائح التي كتب عليها كلمة جمارك من الحدود بينها وبين سلوفينيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة التي انضمت الى الاتحاد عام 2004.

وكما هي الحال مع بقية الدول الأعضاء، تعاني كرواتيا من أزمة اقتصادية، إذ إنها تشهد انكماشا منذعام 2009، وتبلغ نسبة البطالة فيها 20%.

وتأمل الحكومة أن يشجع انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إليها البلاد لانعاش اقتصادها.

وبعد انضمام كرواتيا، سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بواقع 24 مليار يورو إلى نحو 23 تريليون يورو، أي أن كرواتيا ستساهم فقط بـ0.34%، من الاقتصاد الأوروبي.

يشار إلى أن كرواتيا هي أول دولة تنضم إلى الاتحاد الاوروبي منذ 2007، مع العلم أنها لن تنضم إلى منطقة اليورو ومنطقة التأشيرة الموحدة أو ما يعرف بـ"الشنغن".