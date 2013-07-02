البحرين تدرس فرض قيود على الاتصال الصوتي عبر الانترنت

قال وزير الاتصالات البحريني لوكالة "رويترز" إن بلاده تدرس تقييد خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت لكنه أضاف أن القرار النهائي ليس وشيكا.

وتعتبر تطبيقات "سكايب"، و"فايبر" من أبرز برامج الاتصال الصوتي عبر الإنترنت.

وقال الوزير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة إن الحكومة لا تراقب الاتصالات التقليدية وإن قرار دراسة خدمات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت يرجع إلى ما تنطوي عليه التكنولوجيا من مخاطر.

وقال "ثمة أمثلة لاستغلال الاتصالات عبر الإنترنت في ممارسات غير أخلاقية وهو ما يتعارض مع قيمنا في المملكة. وأيضا لا نريد أن تستغل التكنولوجيا لتقويض أمن الدولة أو في أعمال تزوير مثل انتحال شخصية آخرين".

وفي الأسبوع الماضي قالت حكومة البحرين إنها قد تصدر تشريعا جديدا لتنظيم بروتوكول الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت لضمان وضع سياسات ولوائح عامة ملائمة.

وقال الشيخ فواز ردا على سؤال بالبريد الإلكتروني عن توقيت صدور القرار الخاص بتقييد خدمات الاتصالات عبر الإنترنت "ندرس القضية ولكن لم يتم وضع إطار زمني كما أننا لم نقترب من فرض حظر أو قيود على استخدام تكنولوجيا الاتصالات عبر الإنترنت".