السعوديون ينفقون 25 مليار دولار على الاتصالات

كشف تقرير حديث أن حجم الإنفاق التقديري على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية بلغ حوالي 94 مليار ريال العام الماضي، مقابل نحو 21 مليار ريال في عام 2002 بمتوسط نمو سنوي بلغ 16%.

ووفقاً لصحيفة الرياض، فقد أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغ إجماليها 292 ترخيصا، مقابل 30 في عام 2011.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل بن أحمد ملا في كلمته ضمن التقرير السنوي للهيئة لعام 2012 الذي وزع في الرياض أمس إن الهيئة وضعت معايير جودة الخدمات وتابعت تطبيقها وعملت على إطلاق المبادرات في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز أمن المعلومات وإعداد خطط تطوير خدمات الإنترنت في المملكة.

وأوضح أن العام الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في انتشار معظم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنوعها.

ولفت إلى أن ضرورة نشر خدمات النطاق العريض عن طريق كوابل الألياف البصرية وبسرعات عالية كون تلك الخدمات وسيلة مهمة لتحسين الكفاءة في الوصول إلى الخدمات الحكومية كالصحة والتعليم والخدمات الحكومية الأخرى.