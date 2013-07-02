HSBC: تباطؤ نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

تباطأ نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال الشهر الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له في واحد وعشرين شهرا، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك HSBC، إلا أنه بقي فوق مستوى النمو عند56.6 نقاط منخفضا من 57.3 نقاط في مايو الماضي.

تأتي هذه الأرقام بعد أن سجل الإنتاج أضعف نمو له منذ بدء الدراسة عام ألفين وتسعة إذ انخفض إلى 58.5 نقاط، مع العلم أن الإنتاج بقي فوق مستوى 60.2 نقطة خلال العام الماضي.

كما ساهم تراجع الطلبات الجديدة في تباطؤ نشاط القطاع، إذ نمت بأبطأ وتيرة لها منذ سبتمبر عام ألفين وأحد عشر، لكن معدل النمو مازال قويا حيث كشفت الدراسة أن سبعة وثلاثين في المئة من الشركات سجلت زيادة في الطلبات.

وأشارت الدراسة الى ارتفاع أن أسعار المدخلات، مع استقرار أسعار الإنتاج. في حين نمت بيانات التوظيف بشكل متواضع.