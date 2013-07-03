الإمارات : 327 ألف مخالفة مرورية للخليجيين في 6 أشهر

كشفت إحصاءات الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية الإماراتية عن أن 326 ألفاً و973 مخالفة ارتكبها سائقون من دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وعن الحوادث التي تسبب فيها سائقون من دول التعاون، ذكرت الإحصاءات أنهم تسببوا خلال النصف الأول من العام الجاري في 63 حادثة، أدت إلى وفاة 14 شخصاً و73 إصابة متوسطة، و14 إصابة بليغة، و90 إصابة بسيطة، بينما بلغ عدد الإصابات والوفيات 148، منها 13 وفاة 135 إصابة بسيطة ومتوسطة وبليغة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتجت عن 61 حادثاً، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وسجلت الإدارة إحصاءات تفيد بارتكاب سائقين مواطنين ومقيمين يحملون رخص قيادة من دولة الإمارات 770 مخالفة مرورية فقط خلال المدة نفسها في دول مجلس التعاون، منها 625 مخالفة في سلطنة عمان، و136 مخالفة في قطر وسبع مخالفات في السعودية، ومخالفتان في دولة الكويت.