القضاء السوداني يعيد جزيرة مقرسم لمستثمر سعودي

أكد رجل الأعمال السعودي أحمد الحصيني عودة جزيرة "مقرسم" الواقعة شمال ميناء بورسودان على ساحل البحر الأحمر إلى ملكيته، لاستكمال تنفيذ مشروعه المسمى "قلب العالم" بكلفة 11 مليار دولار، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا في السودان قراراً بإيقاف حكمها الغيابي الذي يفيد بإبطال قرار منح الحصيني الجزيرة إثر تسلمها شكوى من رجل الأعمال السوداني دياب إبراهيم دياب أوضح من خلالها أنه استأجر الجزيرة من الحكومة للفترة بين عام 2005 و2015.

وقال رجل الأعمال السعودي أحمد الحصيني لصحيفة الحياة إن المحكمة الإدارية العليا في السودان أصدرت الاثنين الماضي قراراً بإلغاء الحكم الذي أصدرته أخيراً، والذي أبطل قرار منحه جزيرة مقرسم وتسليمها للشاكي.

وأضاف أن حكم الإبطال كان حكماً غيابياً من دون وجود ممثل لمشروع جزيرة قلب العالم أو علمه، موضحاً أنه في حين علمهم بحكم إبطال قرار منحه الأرض توجهوا إلى المحكمة الإدارية العليا في السودان، وقدموا أوراقهم الأحد المنصرم إلى القاضي الذي أصدر حكم الإبطال نفسه، وبعد أن تبين للقاضي سلامة الوثائق أوقف الحكم الذي أصدره، وأعاد الجزيرة إلى صاحب مشروع جزيرة قلب العالم.

وأشار الحصيني إلى أن معدات وآليات تنفيذ المشروع ما زالت تعمل في المشروع حتى الآن، مضيفاً أن مشروع قلب العالم الذي يعتزم تغيير مسماه إلى قلب العالم الاقتصادي، تم وضع حجر أساسه في 2011، بحضور رئيس جمهورية السودان عمر البشير، ومن المنتظر افتتاحه بعد عشرين عاماً، إذ تم حالياً الانتهاء من أساسيات المرحلة الأولى التي يحتاج تنفيذها خمسة أعوام، واكتمل بناء المسجد، وفندق صغير، ومكاتب إدارة الجزيرة، ومستوصف صغير، مفيداً بأن قراراً صدر من مجلس الوزراء السوداني في 2012، بتحويل المنطقة من استثمارية إلى منطقة حرة، تهتم بالاستثمارات الحديثة والتكنولوجية، وصناعة الذهب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بإبطال قرار منح المستثمر السعودي أحمد الحصيني جزيرة مقرسم، ووجهت بتسليمها إلى مقدم الشكوى دياب إبراهيم دياب الذي أفاد أنه أستأجر الجزيرة من الإدارة العامة للحياة الفطرية مدة 10 أعوام.