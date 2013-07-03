مدير جديد لصندوق قطر السيادي واستبعاد حمد بن جاسم

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي للبلاد) حيث سيتولى الشيخ تميم رئاسة الجهاز، فيما تم تعيين أحمد محمد أحمد السيد رئيساً تنفيذياً للجهاز، خلفاً للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء السابق.

ونص القرار على أن يشكل المجلس من عضوية كل من، الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من علي شريف العمادي، والشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، والشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، والدكتور حسين علي العبدالله.

كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز قطر للاستثمار أحمد السيد كان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة الذراع الاستثمارية للجهاز.

وقالت الوكالة إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس مجلس إدارة الجهاز، وسيكون الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائبا للرئيس.

وضم المجلس الجديد في عضويته علي شريف العمادي وزير الماليةالجديد والشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الجديد والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني وحسين علي العبد الله.

ويأتي تعيين السيد رئيسا تنفيذيا دلالة على رغبة أمير قطرالجديد في تولي جيل الشباب المسؤوليات والصلاحيات في البلاد. والسيد في أواخر الثلاثينات من عمره.

وقال مصدر مصرفي في دبي لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لصلات أعمال مع صندوق الثروة السيادي "عندما تولى الأمير الجديد مقاليد الحكم كثر الحديث في قطر عن تولي شبان موهوبين مناصب قيادية. وهذا مثال كبير على ذلك".

وأضاف "لا أتوقع تغييرا ملحوظا في استراتيجية اقتناص الفرص تحت قيادة السيد، إنهم صانعو صفقات أذكياء، ولديهم خبرة في إنجاز الصفقات الكبيرة".