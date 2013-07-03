دبي في المركز الأول عربياً في تنافسية المدن للعام 2025

حلت مدينة دبي الأولى عربياً والـ23 عالمياً في مؤشر وحدة "الإيكونوميست انتليجنس" للمدن الأكثر تنافسية للعام 2025.

وقالت "الإيكونوميست" إن دبي تستمد قوتها من تنويع مصادرها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

وتحتل دبي المركز 44 عالمياً من حيث القوة الاقتصادية، نظراً للنمو السريع الذي تحقق في قطاعات السياحة والعقار والخدمات المالية، وفقا لصحيفة "الخليج".

وأوضحت وحدة تقصي المعلومات التابعة للإيكونوميست أن دبي تواصل اتباع فلسفتها الاقتصادية الجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، في محاولة لتعزيز مكانتها كمدينة عالمية ومركز مالي وثقافي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن دبي تبذل مساعي حثيثة لتعزيز قدرتها التنافسية في فئات رأس المال البشري، حيث حلت في المركز الخامس وفقاً للمؤشر، والنضج المالي (التاسعة عالمياً)، والجاذبية العالمية (المركز 31)، بالإضافة إلى فئة رأس المال المادي (المركز 37 ).

وتصدر قائمة "الإيكونوميست انتليجنس" للمدن الأكثر تنافسية للعام ،2025 مدينة نيويورك، تليها لندن ثانياً، وسنغافورة ثالثاً، وهونغ كونغ رابعاً، وطوكيو خامساً.