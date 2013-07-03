وزير: 7.5 مليار دولار خسائر القطاع العام في سوريا

المصدر: دمشق - ا ف ب

بلغت قيمة الخسائر التي أصابت مؤسسات القطاع العام بسبب الأزمة في سوريا 1.5 تريليون ليرة سورية (7.5 مليار دولار)، بحسب تصريحات لوزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي نقلتها وسائل إعلام سورية.

وقال الوزير، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، إن "مجمل مبالغ التعويضات لأضرار الجهات العامة... حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت قرابة تريليون ونصف تريليون ليرة سورية".

وأشار الوزير إلى أن 250 مليار ليرة سورية (1,25 مليار دولار) من هذه الخسائر هي "اضرار مباشرة" تكبدتها المؤسسات العامة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري منتصف مارس 2011، والتي تحولت إلى نزاع مسلح.

وبلغ عدد المنشات الحكومية التي تعرضت للتخريب او التدمير اكثر من 9 آلاف منشاة، في المدة ذاتها، بحسب ما ذكرت لجنة الاعمار التي شكلتها الحكومة السورية لتقويم الأضرار وتعويض الخسائر للمتضررين.

وقدر وزير الكهرباء عماد خميس، حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء بفعل الاعتداءات المتكررة على محطات التوليد والنقل بنحو 80 مليار ليرة سورية.

ويستخدم نظام الرئيس بشار الأسد عبارة "المجموعات الإرهابية المسلحة" للإشارة إلى مقاتلي المعارضة.