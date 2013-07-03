4854 سعوديا يعملون بدول الخليج غالبيتهم في الكويت

سجلت أعداد السعوديين العاملين في دول الخليج، المسجلين رسمياً لدى مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، رقماً جديداً العام الماضي، إذ بلغت 4854 موظفاً سعودياً في الدول الست، يعمل 3191 منهم في القطاع الحكومي، ويعمل 2825 منهم في الكويت، و210 في الإمارات، و123 في قطر، و23 في البحرين، و10 موظفين سعوديين يعملون في عُمان.

وبحسب صحيفة الحياة، يعمل نحو 1663 سعودياً، مسجلين رسمياً، في القطاع الخاص الخليجي، بحسب إحصاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 1169 منهم في الكويت، و222 في البحرين، و119 في قطر، و114 في الإمارات، و39 في عمان.

في المقابل، يقل عدد الخليجيين الذين يعملون في السعودية عن مجمل السعوديين العاملين في دول الخليج، إذ بلغ عدد الخليجيين في السعودية نحو 1413 خليجياً، معظمهم من الكويت، بواقع 721 كويتياً، و501 بحريني، و150 عمانياً، و18 قطرياً، يعملون لدى القطاع الخاص السعودي.

ويشير تقرير عن حركة التنقل بين البلدان الخليجية، أن نحو أربعة ملايين ونصف المليون خليجي زاروا السعودية عام 2011، فيما كان عدد الخليجيين الذين زاروا البحرين في الفترة نفسها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون خليجي، أكثر من ثلاثة أرباعهم سعوديون.

ويمتلك 16678 سعودياً عقارات في دول مجلس التعاون، 8876 منهم في الإمارات، و3364 في الكويت، بينما يصل عدد الخليجيين الذين يتملكون منازل في دول المجلس إلى أكثر من 93 ألف مواطن، غالبيتهم من الكويت.