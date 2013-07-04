25 ألف سعودية يتقدمن لـ60 وظيفة في ديوان المظالم

لم يتوقع ديوان المظالم في السعودية أن يتقدم أكثر من 25 ألف سعودية للتوظيف، وفي ذات الوقت اضطر الديوان إلى تمديد فترة مدة التقديم للوظائف النسائية أسبوعا إضافيا من أجل منح الفرصة لسعوديات أخريات باحثات عن "وظيفة"، وفقاً لصحيف الشرق السعودية.

وطبقاً للمتحدث الرسمي للديوان، فإن البوابة الإلكترونية تلقّت رسمياً 25750 طلبَ توظيف، موضحاً أن عدد الوظائف المطروحة لا يتجاوز ستين وظيفة في كل مناطق المملكة.

وأضاف الفالح أن عدد اللواتي أتممن التسجيل، وتسلمن أرقام الطلبات وصل إلى 12007 حتى أمس الأربعاء، مشيراً إلى أن البوابة الإلكترونية تعرضت لضغط شديد جراء عدد الزيارات الذي وصل إلى أربعة ملايين و506 آلاف و 504 زيارات.

وأضاف الفالح أن رئيس الديوان الشيخ عبدالعزيز النصار وجه بتمديد مدة التقديم لتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الثالث من شهر رمضان المقبل، مع إمكانية إتاحة خاصية التعديل على الطلبات المسجلة اعتباراً من السبت المقبل.

من جهته، أكد مدير عام شؤون الموظفين في الديوان أن الوظائف المطروحة مساندة للعمل القضائي، في استقبال المراجعات لقيد القضايا، وتسليم الأحكام، وخدمة المراجعات والرد على استفساراتهن وتطبيق الهوية الوطنية للنساء وغيرها من الأعمال الإدارية.

وأهم الوظائف المطروحة هي: باحث شرعي، وباحث قضايا، وباحث إحصاء، وباحث قانوني مساعد، وسكرتير، وكاتب سجل، وكاتب، ومأمور وثائق.

