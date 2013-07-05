البنك الدولي يأمل مواصلة "برامجه" في مصر

قال رئيس البنك الدولي، جيميونج كيم، أثناء زيارة لتشيلي إن البنك يأمل مواصلة برامجه في مصر في أعقاب إطاحة الجيش بأول رئيس للبلاد منتخب انتخابا ديمقراطيا.

وشدد كيم على أن البنك الذي لديه برنامج إقراض لمصر بقيمة 4.7 مليار دولار ما زال يحاول تفهم الوضع في البلاد.

وأضاف قوله وإلى جانبه رئيس تشيلي ووزير ماليتها "نأمل أن يمكننا مواصلة برامجنا لتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساندة الأساسية."

وقال كيم "إننا نحث حقاً الجميع على توخي الهدوء والحوار والسعي في أقرب وقت ممكن لإجراء انتخابات حقيقية."

وقال كيم "إننا نعكف الآن على محاولة تفهم ما حدث بالضبط وما هو الوضع القانوني للحكومة القائمة."

