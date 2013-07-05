عروض لمستثمرين سعوديين وإماراتيين للعودة إلى مصر

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، أن الاستثمارات العربية والأجنبية الهاربة بدأت التفكير في العودة إلى مصر وبقوة عقب بيان الجيش أمس بعزل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه تلقى رسائل وتأكيدات عديدة وخاصة من مستثمرين سعوديين وإماراتيين أمس تؤكد العودة بقوة إلى مصر، متوقعاً أن تتجاوز الاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بأكثر من100 مليار دولار.

وأشار إلى أن رجال الأعمال الذين هربوا من مصر عقب تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر، احتجاجاً على سياساتهم الخاطئة سوف يعودون بقوة وسوف يدعمون الاقتصاد المصري بقوة خلال الأيام المقبلة، وسوف تثبت الأيام أن الأشقاء العرب دائما ما يدعمون الشعب المصري.

وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن ضخ استثمارات جديدة سواء من قبل مستثمرين سعوديين أو إماراتيين، وعراقيين وسوريين أيضاً، وهو ما سوف يعود على المواطن المصري البسيط في النهاية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير بمعهد الدراسات الإفريقية، الدكتور فرج عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الاستمارات العربية والأجنبية كانت تنتظر حدوث أمرين، الأول هو حدوث حالة من التوافق السياسي، والثاني عودة الأمن، مؤكداً أن حالة التوافق قد بدأت بالفعل بعد توحد كل القوى السياسية باستثناء فصيل واحد.

ولفت إلى أن كل الدول العربية سوف تدعم مصر وخاصة السعودية والإمارات والكويت، ولن تتوقف قطر عن سلسلة الدعم الذي قدمته لمصر خلال الفترات الماضية، هذا بالإضافة إلى أن السوق المصري سوف يصبح جاذباً للاستثمار بشكل عام وهو ما يزيد من إمكانية ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

وأشار إلى أن المستثمرين المصريين أيضاً الذين كانوا أعلنوا خروجهم من السوق خلال العام الماضي، سوف يعودون من جديد وسوف يتوسعون في أنشطتهم، مؤكداً ضرورة تغيير التشريعات لتصبح أكثر جذباً للاستثمارات وفي نفس الوقت بما يحافظ على حقوق المستثمرين والدولة المصرية في وقت واحد.

وقال إن الأمر لا يتوقف فقط على عودة الاستثمارات ولكن سوف تعود السياحة إلى العمل مرة أخرى، وسوف ينمو هذا القطاع خلال الفترات المقبلة، خاصة أن العالم كله ينظر لمصر وشعبها بكل احترام على ما قاموا به من تصحيح لثورتهم بشكل سلمي.

