فرنسا تمنح تونس قروضاً ومنحاً بقيمة 500 مليون يورو

قررت فرنسا منح تونس مساعدات وقروضاً بقيمة 500 مليون يورو خلال العام المقبل، ضمن جهود باريس لدعم التحول الديمقراطي، بحسب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال زيارته إلى تونس أمس.

وقال أولاند في خطاب أمام المجلس التأسيسي في تونس "سوف نستمر في حشد الجهود في أوروبا لدعم تونس"، وأضاف أن فرنسا ستقدم مساعدات وقروضاً لتونس بقيمة 500 مليون يورو في عام 2013-2014، موضحاً أن بلاده تثق في نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس التي وصفها بأنها "نموذج للتحول" في المنطقة. وأفاد بأن فرنسا ستحول 60 مليون يورو من ديون تونس إلى مشاريع استثمارية.

من جهة أخرى، من الممكن أن يؤدي تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى هبوط قيمة عملتها، مما قد يقود إلى أزمة في ميزان المدفوعات على غرار مصر.

واتخذت تونس إجراءات أكثر مما اتخذته معظم البلدان الأخرى، لإصلاح سياستها الاقتصادية بهدف ضبط المالية العامة، وجذب المستثمر الأجنبي.

وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي 394 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 17% عن الربع الأول من 2010 وفقاً لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.

وزاد عجز الميزان التجاري التونسي بشكل كبير، لأسباب منها التباطؤ الاقتصادي في أوروبا الذي نال من نمو الصادرات التونسية، وبلغ العجز 4,74 مليار دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بارتفاع 5% عن العام السابق و32% عن نفس الفترة من 2010 حسب بيانات رسمية.

وأدى ذلك، إلى تراجع كبير في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التي بلغت 10,473 مليار دينار نهاية يونيو الماضي، أي ما يغطي واردات البلاد لمدة 94 يوماً. وكان احتياطي العملة الأجنبية في تونس يغطي واردات 100 يوم قبل عام ونحو 140 يوماً في أواخر 2010.