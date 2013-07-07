سيارات الخليجيين "الفارهة" تخطف أنظار البريطانيين

مع ارتفاع درجة الحرارة في العاصمة البريطانية إلى 27 درجة مئوية، واحتمال بلوغها 30 درجة مئوية الأحد أو الاثنين، بدأ الغزو السنوي للندن من السيارات الخليجية الفارهة التي يقوم مالكوها من الموسرين في بلدان الخليج العربية بشحنها جواً إلى لندن لتمضية شهري يونيو ويوليو، قبل العودة إلى الخليج لصوم شهر رمضان المعظم.

وإذا كانت هذه السيارات الفارهة استقطبت عدداً كبيراً من تذاكر المخالفات المرورية لوقوفها في أماكن غير مسموح بوقوف السيارة فيها، إلا أنها تتيح فرصة للكثيرين من أهالي لندن للاستمتاع بألوانها وأشكالها المختلفة، إضافة إلى أن هذه السيارات تتميز بأنها نادرة وباهظة الأثمان، بحسب صحيفة الحياة.

ومن أبرز السيارات الخليجية هذه الأيام في لندن سيارة فيراري 599 تكلِّف عادة 212 ألف جنيه إسترليني (1.2 مليون ريال)، وأي ملحقات إضافية استجابة لطلب مالكها تكلف مئات آلاف الجنيهات.

وأكثر الأماكن التي تشاهد فيها السيارات الخليجية الفارهة في لندن هذه الأيام هي ويمبلدون (حيث بطولة كرة المضرب)، ورويال آسكوت (الداربي السنوي للخيول)، ولودز تيست (ملعب بطولات الكريكيت)، إلى جانب شوارع وسط لندن، أمام فنادق بارك لين ومتاجر نايتسبريدج.

ومنها سيارتان سعوديتان، إحداهما من طراز بوغاتي فيرون ويبلغ ثمنها مليوني جنيه إسترليني (12 مليون ريال)، والأخرى طراز بوغاتي فيرون غراند سبورت، وثمنها مليون جنيه إسترليني ( 6 ملايين ريال).

ومن قطر شوهدت سيارة طراز باغاني هوايرا ثمنها مليون جنيه. وهناك سيارة سعودية طراز بوغاتي فيرون لوز بلاك بـ1.6 مليون جنيه (9.6 مليون ريال).

وعادة ما يثير وفود هذه السيارات إلى لندن حشداً من المصورين الذين أضحوا يعرفون بـ "كارباراتزي"، فيما يشكو سكان لندن من الضوضاء التي تثيرها محركات السيارات الخليجية الفارهة.