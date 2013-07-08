مشروع للنقل العام في مكة المكرمة بـ62 مليار ريال

شدد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على الجهات المنفذة لمشروع النقل العام في مكة المكرمة بضرورة تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم في هذا القطاع، إضافة إلى مراعاة هوية العاصمة المقدسة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أهمية وضع دراسات وخطط تكون أنموذجاً للمدن الذكية وصالحة للمستقبل.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، "لابد أن يكون للشباب السعودي نصيب من التدريب والتأهيل ليديروا هذه المشاريع في المستقبل"، مؤكداً خلال ورشة عمل التعريف بمشروع النقل العام في منطقة مكة المكرمة، وتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية لمكتب إدارة مشروع النقل العام (القطارات والحافلات) في العاصمة المقدسة التي احتضنتها جدة أمس أهمية المحافظة على هوية مكة المكرمة.

من جهته، أفاد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار إن مشروع النقل العام في مكة المكرمة سيوفر فرصاً وظيفية عدة للشباب السعودي، سيعلن عنها في وقت لاحق، مبيناً أن الموازنة الإجمالية للمشروع بلغت 62 مليار ريال خلال مدة التنفيذ 10 أعوام، إذ إن المشروع يتكون من أربعة خطوط مترو، يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها إلى 182 كيلو متراً، و88 محطة، وتغطي بذلك مناطق التنمية الحالية والمستقبلية بحسب المخطط الهيكلي.

وبيّن البار أن المرحلة الأولى من مشروع النقل العام في مكة المكرمة سيبدأ تنفيذها منتصف العام المقبل، بنحو 25 مليار ريال، إذ إن المرحلة الأولى للمشروع ستنفذ الخطين (أ، ب) خلال ثلاثة أعوام، موضحاً أنه تم التعاقد في وقت سابق من العام الماضي مع استشاري عالمي فرنسي لتصميم الخطين.

وأضاف "سنعتمد في المنطقة الواقعة جوار الحرم المكي الشريف وإلى ما قبل الطريق الدائري الثالث، على خطوط القطارات تحت الأرض، أما ما بعد ذلك فسيتم تنفيذ المسارات على جسور معلقة، والمرحلة الثانية من المشروع تبلغ كلفتها 19 مليار ريال، والتي نفذت دراستها هيئة تطوير مكة المكرمة إذ تختص بالمخطط الشامل لشبكة النقل بالحافلات وستنفذ خلال خمسة أعوام، أما المرحلة الأخيرة فستنفذ خلال سنتين وتبلغ كلفتها 17.5 مليار ريال".

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن مشروع النقل العام في مكة ينقسم إلى قسمين الأول شبكة نقل القطارات المترو لخدمة الحجاج والمعتمرين، وهو المشروع الذي أجرت الدراسة الفنية له شركة البلد الأمين المملوكة للأمانة، وتنفذه شركة قطارات مكة للنقل العام، مستعينة بشركة عالمية فرنسية.

من جانبه، كشف المدير العام لمشروع النقل العام بالقطارات والحافلات في مكة المكرمة الدكتور سعد القاضي أن 13 شركة تقدمت بعروضها لتقديم خدمات استشارية لمكتب إدارة مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة، وتم اختيار شركة بارسنس برنكر هاف.