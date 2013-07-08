100 مليار دولار حجم تجارة الإمارات مع دول المحيط الهندي

بلغت قيمة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية مع مجموعة الدول المطلة على المحيط الهندي قرابة 100 مليار دولار خلال عام 2012.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، على أهمية المؤتمر الذي تنظمه حكومتا الهند وموريشيوس في تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الرابطة، وتوحيد الجهود وتوظيف الإمكانات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والتعاون الإستراتيجي في عدد من المجالات الحيوية كالأمن الغذائي، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال إن الإمارات تولي مسألة تعزيز استثماراتها في القوى الاقتصادية الصاعدة المطلّة على المحيط الهندي أهمية خاصة، انسجاماً مع خططها الإستراتيجية والبحرية المختلفة في هذه المنطقة، والعمل مع دول الرابطة على تحقيق التعاون والعمل المشترك بين اقتصاد منطقة المحيط الهندي، وإيجاد تكتل اقتصادي أكثر قوة.

وذكر بأن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بلغت 5.76 تريليونات دولار في عام 2010 وارتفعت قيمته خلال عام 2011 لتصل إلى 6.68 تريليونات دولار بنسبة نمو قدرت بـ 16% وسط توقعات ببلوغه 9 تريليونات دولار في عام 2016.