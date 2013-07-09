أبوظبي تقلص وظائف الأجانب في الإدارات الحكومية

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهي الذراع الإدارية لحكومة أبوظبي، عزلت أغلب العاملين الأجانب بها.

ولم يتضح بدقة عدد الموظفين الذين يشملهم القرار، لكن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن القرار لم يعلن بعد بشكل رسمي، قالت إنهم بين 40 و70 موظفا.

وأبوظبي هي أكبر وأغنى الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة هي الجهاز الإداري المنوط به اقتراح السياسات والاستراتيجيات للإمارة.

وكان رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قال في وقت سابق هذا العام إن توفير فرص عمل للمواطنين يتصدر أولويات الحكومة.

وقدرت الحكومة نسبة البطالة بين المواطنين عند 14 بالمئة.