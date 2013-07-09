"التجارة" السعودية تتلف 7200 منتج غذائي فاسد في الرياض

ضبطت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة السعودية كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في عدد من أسواق الجملة في حي "منفوحة" جنوب الرياض والتي تقدر بأكثر من 7200 منتج وعملت على مصادرتها وإتلافها وإيقاع المخالفات الفورية بحق ملاك تلك المحال.

وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه تبين للمراقبين وجود حركة بيع كبيرة من قبل تلك الأسواق التي تستغل فترة ما قبل رمضان لتسويق المواد الغذائية التي يرغبها المستهلكون في الوقت الذي اتضح فيه سوء تخزين تلك المواد وفسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

واشتملت المنتجات التي تمت مصادرتها وإتلافها على أجبان، وحليب، ومايونيز، وأنواع متعددة من معلبات الفول والبقوليات، وأخرى من الأغذية الخاصة بشهر رمضان.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على مواصلتها الجولات الرقابية على المصانع والمستودعات الغذائية، والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.