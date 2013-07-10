الجمارك العامة في السعودية تحقق 22.2 مليار ريال بـ2012

حققت مصلحة الجمارك العامة في السعودية خلال العام المالي الماضي 2012 إيرادات جمركية بلغت 22.25 مليار ريال بزيادة 13.5% عن العام 2011، ولا تشمل ما تم إعفاؤه من الرسوم الجمركية لعدد من السلع الواردة إلى المملكة التي بلغ مجموعها 6.4 مليار ريال.

وأوضح التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام الماضي الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه أن قيمة واردات المملكة من السلع بلغ (587.8) مليار ريال بزيادة بنسبة 19% عن عام 2011 التي كانت قيمتها (495.5) مليار ريال, فيما ارتفعت صادرات المملكة من السلع غير النفطية بنسبة 8% وبلغت قيمتها الإجمالية (170.4) مليار ريال.

ورصد التقرير ارتفاع إجمالي البيانات الجمركية "وارد - صادر - ترانزيت - إعادة صادر" ليصل إلى (3.29) مليون بيان بزيادة 6 %، في حين ارتفعت خلال العام الماضي عدد المركبات "سيارات - شاحنات" التي عبرت عن طريق المنافذ الجمركية البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية والدول المجاورة بنسبة 19.9% لتبلغ 18.62 مليون مركبة مقابل 15.53 مليون مركبة في العام 2011.

وأشار التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة إلى ارتفاع عدد حالات الضبط للممنوعات التي تمكنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية الجوية من ضبطها خلال العام المالي 1433- 1434هـ لتبلغ (19.171) حالة ضبط في عام 2012 بزيادة بنسبة 27.83 % عن العام 2011، حيث تم ضبط الكثير من أنواع الممنوعات، وقياسا بالعدد فقد بلغ مجموعها (87.69) مليون وحدة .

وكشف تقرير مصلحة الجمارك ارتفاع عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة التي تم ضبطها خلال عام 2012 ليصل مجموعها ما يزيد على 54.86 مليون قطعة، مقابل عدد 48.6 مليون قطعة خلال عام 2011 والتي بلغت قيمتها أكثر من 763 مليون ريال بارتفاع بنسبة 53.4% عن قيمة السلع المقلدة والمغشوشة التي تم ضبطها خلال عام 2011 والتي بلغت قيمتها 497.29 مليون ريال .



حققت مصلحة الجمارك العامة في السعودية خلال العام المالي الماضي 2012 إيرادات جمركية بلغت 22.25 مليار ريال بزيادة 13.5% عن العام 2011، ولا تشمل ما تم إعفاؤه من الرسوم الجمركية لعدد من السلع الواردة إلى المملكة التي بلغ مجموعها 6.4 مليار ريال.

وأوضح التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام الماضي الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه أن قيمة واردات المملكة من السلع بلغ (587.8) مليار ريال بزيادة بنسبة 19% عن عام 2011 التي كانت قيمتها (495.5) مليار ريال, فيما ارتفعت صادرات المملكة من السلع غير النفطية بنسبة 8% وبلغت قيمتها الإجمالية (170.4) مليار ريال.

ورصد التقرير ارتفاع إجمالي البيانات الجمركية "وارد - صادر - ترانزيت - إعادة صادر" ليصل إلى (3.29) مليون بيان بزيادة 6 %، في حين ارتفعت خلال العام الماضي عدد المركبات "سيارات - شاحنات" التي عبرت عن طريق المنافذ الجمركية البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية والدول المجاورة بنسبة 19.9% لتبلغ 18.62 مليون مركبة مقابل 15.53 مليون مركبة في العام 2011.

وأشار التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة إلى ارتفاع عدد حالات الضبط للممنوعات التي تمكنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية الجوية من ضبطها خلال العام المالي 1433- 1434هـ لتبلغ (19.171) حالة ضبط في عام 2012 بزيادة بنسبة 27.83 % عن العام 2011، حيث تم ضبط الكثير من أنواع الممنوعات، وقياسا بالعدد فقد بلغ مجموعها (87.69) مليون وحدة .

وكشف تقرير مصلحة الجمارك ارتفاع عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة التي تم ضبطها خلال عام 2012 ليصل مجموعها ما يزيد على 54.86 مليون قطعة، مقابل عدد 48.6 مليون قطعة خلال عام 2011 والتي بلغت قيمتها أكثر من 763 مليون ريال بارتفاع بنسبة 53.4% عن قيمة السلع المقلدة والمغشوشة التي تم ضبطها خلال عام 2011 والتي بلغت قيمتها 497.29 مليون ريال .

