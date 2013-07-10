الكويت تقدم مساعدات اقتصادية بـ4 مليارات دولار لمصر

أعلنت حكومة الكويت عن تقديمها "معونة عاجلة" لمصر بقيمة 4 مليارات دولار توزعت على شكل مليار "منحة" ومليارين وديعة في البنك المركزي، بالإضافة إلى مليار متمثل في نفط ومشتقات نفطية ستصل قريبا إلى مصر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وبحسب الوكالة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح إن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد قرارا بهذه المساعدات "تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وكانت أنباء تسربت أمس حول منح الكويت مصر 7 مليارات دولار لكن سرعان ما نفت الحكومة الكويتية هذا الخبر.

يذكر أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بتوجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بـ5 مليارات دولار.

وتتضمن حزمة المساعدات السعودية منح مصر ملياري دولار منتجات نفطية وغاز، وملياري دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً.

وكانت الإمارات أولى الدول الخليجية التي أعلنت عن تقديم دعم لمصر وموافقتها على تقديم منحة مليار دولار وملياري دولار أخرى كقرض.

وتعاني مصر من فاتورة دعم المنتجات البترولية والطاقة بصورة متفاقمة خلال العامين التاليين لثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة نحو 20% من الناتج القومي على دعم الوقود، والذي تجاوز خلال العام المالي 2013- 2014 نحو 122 مليار جنيه.