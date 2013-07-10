بدء تسجيل طلبات الدعم الإضافي للموظفين السعوديين

كشفت مصادر مطلعة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" السعودي، عن بدء الصندوق تسجيل طلبات استحقاق الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين، والذي يسهم في دعم راتب الموظفين بمنشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني لمدة تصل إلى 4 أعوام، ورفع سقف الدعم للراتب الشهري إلى 4 آلاف ريال تتناقص بشكل سنوي.

وقالت المصادر، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية، إن موعد صرف الدعم وطريقة الاستحقاق لم ينته الصندوق منها حتى الآن، حيث لا يزال يعمل على ذلك للبت في آلية الإيداع في حسابات الموظفين السعوديين.

وأشارت المصادر الى أن الصندوق وضع خطوات لراغبي الدعم من أصحاب المنشآت التجارية منها التسجيل الالكتروني للمنشأة عبر موقع الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية، على أن يزور المالك أو مندوب عنه فرع الصندوق لمرة واحدة فقط، إضافة الى أن تسجيل الموظف المرشح يتم من خلال موقع الصندوق على أن يتم تقديم طلب دعم الموظفين السعوديين المستجدين من خلال حساب المنشأة على موقع الصندوق.

ويهدف برنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف لتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، إذ يقدم البرنامج مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف السعوديين في المنشآت المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج نطاقات.

وتستطيع المنشآت ربط 20%، من الموظفين السعوديين في حال النطاق البلاتيني و15%، في حال النطاق الأخضر من إجمالي عدد الموظّفين كحدّ أقصى على برنامج الدعم الإضافيّ على أن يكون المستفيدون مؤهلين بحسب شروط الأهليّة للمرشّحين.