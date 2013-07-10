بريطانيا تطرح أسهم هيئة البريد الملكية في العام الجاري

كشفت بريطانيا النقاب عن خطط لطرح حصة الأغلبية من أسهم هيئة البريد الملكية في البورصة العام المالي الجاري ووعدت بتقديم أسهم مجانية للعاملين الذين مازالوا يعارضون أكبر عملية خصخصة تنفذها البلاد في عدة عقود.

ومن المتوقع تقييم هيئة البريد الملكية في عملية الطرح العام الأولي بما يصل إلى ثلاثة مليارات جنيه استرليني (4.45 مليار دولار). وأسست الشركة في عام 1516 إبان حكم الملك هنري الثامن.

وحسب التشريعات الحالية ستخصص 10% من الأسهم للعاملين في الشركة وعددهم 150 ألفاً. وأبلغ وزير الأعمال فينس كيبل البرلمان أن الأسهم ستوزع مجاناً شريطة الاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أعوام.

وقالت مويا جرين الرئيسة التنفيذية لهيئة البريد الملكية إن الحصول على تمويل خارجي مهم كي تواصل الشركة الاستثمار في تغيير أنشطتها للابتعاد عن أنشطة الخطابات التي يتقلص حجمها والتحول لقطاع الطرود الذي يسجل نموا بفضل التسوق عبر الإنترنت.

