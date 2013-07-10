تراجع صادرات الصين بـ3.1% والواردات بـ0.7% في يونيو

سجلت الصادرات الصينية خلال شهر يونيو، تراجعاً يقدر بـ3.1% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 174.32 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.7% إلى 147.19 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن المصلحة العامة للجمارك، قولها إن "صادرات الصين انخفضت بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يونيو، لتصل إلى 174.32 مليار دولار".

وأضافت أن "الواردات تراجعت أيضاً بنسبة 0.7% على أساس سنوي، لتصل الى 147.19 مليار دولار، ما يعني أن الفائض التجاري بلغ 27.13 مليار دولار".

وانخفض إجمالي حجم التجارة الخارجية في الشهر الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي، إلى321.51 مليار دولار.

وقاربت قيمة التجارة الخارجية الـ 2 تريليون دولار خلال النصف الأول، في ارتفاع يقدر بـ8.6% على أساس سنوي.

وقدرت قيمة الصادرات في هذه الفترة بـ1.05 تريليون دولار، والواردات 944.87 مليار دولار أي بارتفاع يقدر بـ10.4% و6.7% على التوالي.