صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الصين إلى 7.9% في 2013

خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى، وذلك للمرة الخامسة منذ أوائل العام الماضي، نظراً لتباطؤ الاقتصاديات الناشئة والمشاكل في أوروبا التي تعاني من الركود.

وقال الصندوق إن التباطؤ في الصين على وجه الخصوص يشكل مخاطر كبيرة مع تحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو القائم على الاستهلاك، وأي تباطؤ يمكن أن يضر مصدري السلع الأولية إذ إن الصين واحدة من أكبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم.

وتوقع الصندوق أن نمو الصين سيكون 7.8% في 2013 منخفضاً عن توقعات أبريل/نيسان عند 8%، كما يرى أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش 0.6% مع انكماش اقتصادات كل من فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وحذر الصندوق ومقره واشنطن، فى مراجعته نصف السنوية لسلامة الاقتصاد العالمى، من أن النمو العالمى يمكن أن يشهد مزيداً من التباطؤ إذا أدى تقليص التحفيز النقدى الضخم فى الولايات المتحدة إلى انتكاسات فى تدفقات رؤوس الأموال وتراجع النمو فى الدول النامية.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمى فى 2013 إلى 3.1%، وهو مثل المستوى الذى تحقق فى العام الماضى لكن أقل من توقع سابق فى أبريل بنمو نسبته 3.3%.

وخفض أيضاً توقعاته للنمو فى 2014 إلى 3.8% من 4% فى وقت سابق، كما قلص الصندوق توقعاته للنمو فى الدول النامية فى 2013 إلى 5% وشمل ذلك خفض التوقعات للصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا المعروفة بدول مجموعة بريكس.

وخفض الصندوق أيضاً توقعاته للنمو فى الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.7% فى نظرة أكثر تشاؤماً عما توقعه البيت الأبيض نظراً لاستمرار آثار التخفيضات الحادة فى الإنفاق الحكومى.

ورغم ذلك زاد الصندوق توقعاته لليابان، حيث يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد اليابانى 2% هذا العام بدعم من التحفيز النقدى الذى عزز الثقة والطلب من جانب القطاع الخاص.