برنانكي": سياسية التيسير النقدي ضرورية لاقتصاد أميركا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي إن البنك المركزي الأميركي سيواصل انتهاج سياسة للتيسير النقدي في الوقت الحالي، مع بقاء التضخم منخفضا، وإن معدل البطالة ربما يبالغ في إظهار قوة سوق العمل.

وأضاف برنانكي قائلا في كلمة بمؤتمر يرعاه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية "الرسالة العامة هي التيسير"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال "هناك حاجة إلى سياسة تيسيرية إلى حد كبير في المستقبل المنظور".

وشهدت الأسواق موجة مبيعات وسط مخاوف من أن البنك المركزي الأميركي ربما يبدأ تقليص برنامجه للتيسير النقدي الذي يتضمن شراء ما قيمته 85 مليار دولار شهريا من السندات.

وقال برنانكي إن معدل البطالة الحالي البالغ 7.6%، ربما "يبالغ في إظهار قوة سوق العمل" مضيفا أن البنك المركزي لن يزيد أسعار الفائدة بشكل تلقائي عندما يصل معدل البطالة إلى 6.5%.

وأوضح برنانكي أن أثر الاقتطاعات السلبي لم تظهر بالكامل حتى الآن.

وقال أيضا إن سوق المساكن عامل إيجابي في الاقتصاد، وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي "متفائل نوعا ما" بخصوص آفاق الاقتصاد الأميركي.