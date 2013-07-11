مستثمرون يترقبون خريطة طريق اقتصادية لمصر بعد 30‏ يونيو

يترقب مستثمرون طرح الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي خريطة طريق اقتصادية جديدة لمصر بعد أحداث 30 يونيو.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الجديد في مصر الدكتور حازم الببلاوي إن الملف الاقتصادي سيحتل أولوية كبيرة في عمل الحكومة الجديدة، وإنه سيتم تشكيل مجموعة اقتصادية على أعلى مستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء لوضع خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة‏، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

ويطالب خبراء الحكومة المصرية بضرورة تبني خريطة طريق اقتصادية مع بدء تشكيل الوزارة تعمل على عدة محاور، فأولا لابد من بدء تشغيل جميع المصانع المغلقة والبالغ عددها 4200 مصنع وتذليل كل العقبات أمام تشغيلها وتستوعب هذه المصانع المغلقة أكثر من 2 مليون عامل.

ويعطي الخبراء أهمية لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لمصر في العام المالي 2014/2013 والذي يبدأ من أول يوليو 2013 باتخاذ خطوات وحلول غير تقليدية لخفض العجز المتوقع والبالغ 200 مليار جنيه عن طريق ترشيد الانفاقات الحكومية وضم الصناديق الخاصة وزيادة الموارد حيث إن حكومة هشام قنديل ضمت 20% من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة وهذا غير كاف.

ويشير عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلي نقطة مهمة تتعلق بضرورة البدء في التفاوض مع البنوك الحكومية الدائنة للحكومة المصرية بموجب سندات وأذون الخزانة والبالغ قيمة الدين الداخلي حتي30 يونيو2013 ـ1365 مليار جنيه لتسوية المديونية الحكومية وتخفيض قيمة الفوائد المحتسبة والبالغ نسبتها 17% يتحصل عليها البنك الدائن.