مصر تستقبل 5500 طن بوتاجاز من السعودية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس في مصر عن استقبال ميناء الزيتيات البترولي السفينة البترولية "مصر جاز" المحملة بـ5500 طن بوتاجاز سائل قادمة من السعودية.

وتعاني مصر منذ فترة أزمة وقود حادة منذ اندلاع ثورة يتاير 2011.

كما أعلنت الهيئة عن استقبال ميناء بور توفيق بالسويس السفينة المصرية "رأس محمد" قادمة من ميناء جدة وتحمل 350 سيارة ملاكي، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وقال مدير الإعلام بهيئة موانئ البحر الأحمر عبدالرحيم محمد إن ميناء الأدبية بالسويس استقبل أيضا السفينة البنمية "تريزا" محملة بـ14 ألف طن زيوت نخيل.