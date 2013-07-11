244 ألف عامل غادروا السعودية بتأشيرة عودة ولم يرجعوا

كشفت وزارة العمل السعودية أن نحو 409 آلاف عامل وافد لدى القطاع الخاص تغيبوا عن العمل خلال العام الماضي، منهم 244 ألفاً ذهبوا إلى خارج السعودية بتأشيرة خروج وعودة، لكنهم لم يعودوا.

وأكدت مصادر مطلعة بحسب صحيفة "الحياة" أن الوافدين المتغيبين عن العمل في القطاعات الخاصة كافة انقسموا إلى تغيب داخلي وآخر خارجي.

وبلغ عدد المتغيبين في الداخل نحو 156 ألف عامل، بنسبة تقدر بنحو 40%، فيما وصل عدد المتغيبين من الذين غادروا السعودية أكثر من 244 ألفاً، بنسبة تقدر بنحو 59%، من خلال حصولهم على تأشيرة خروج وعودة، بيد أنهم لم يعودوا إلى مقار أعمالهم في الموعد المحدد، لتصل نسبة المتغيبين من قوى العمل في السعودية كافة نحو 6%.

وأشارت المصادر إلى أن عدد العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل بلغ نحو 58615 عاملاً وعاملة.

وفاقت الإناث أعداد الرجال بنسبة 54%، إذ بلغ عددهن 31776 عاملة، بينما وصلت نسبة العمالة المنزلية المتغيبة من الرجال إلى 45%، وعددهم 26839.