أميركا والصين تعيدان المحادثات بـ"ملف" معاهدة للاستثمار

اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف مفاوضات معطلة منذ أكثر من 4 سنوات حول معاهدة استثمارية ثنائية بعد أن تخلت بكين عن مساعيها السابقة لحماية بعض القطاعات في اقتصادها.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية للصحافيين على هامش المحادثات الاقتصادية الأميركية-الصينية في واشنطن إن هذه الخطوة علامة مشجعة تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستعد لفتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو في بيان "التعهد الذي قدم اليوم يمثل انفراجة مهمة ويشير للمرة الأولى إلى أن الصين وافقت على التفاوض على معاهدة استثمارية ثنائية تشمل جميع القطاعات ومراحل الاستثمار مع بلد آخر."

وبدأت الصين والولايات المتحدة المفاوضات بشان معاهدة استثمارية أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش لكن المناقشات توقفت بعد أن تولى الرئيس باراك أوباما السلطة في 2009 .

وفي المناقشات السابقة استثنت الصين بعض الصناعات وخصوصا في قطاع الخدمات من المفاوضات من بدايتها. لكن المسؤول الأميركي قال إن بكين وافقت على التخلي عن تلك الاستثناءات في المحادثات الحالية.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الصين تخطط أيضا لبرنامج رائد لإقامة منطقة للتجارة الحرة في شنغهاي والسماح للشركات الأجنبية بالمنافسة في قطاعات معينة للخدمات بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة تتوقع أيضا أن ترى مزيدا من التقدم في تحرك الصين نحو تعويم حر لسعر في الأسابيع القادمة.

من جانبه، قال يي جانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار الأميركي يظهر أن إصلاحات العملة التي اتخذتها بكين تترسخ.

وارتفعت قيمة اليوان هذا العام 2% بالأسعار الإسمية و6% بالأسعار الفعلية.

وأبلغ يي الصحافيين في واشنطن حيث يشارك في المحادثات الاقتصادية "ذلك يشير إلى أن إصلاحاتنا لسعر الصرف حققت تقدما كبيرا"، مضيفا أن هدف إصلاحات العملة في الصين يبقى الوصول إلى سعر صرف تحدده قوى السوق.