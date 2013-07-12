ثلث الكويتيين يتقيدون بالدوام الرسمي في رمضان

كشف استطلاع في الكويت عن أن ثلثي المواطنين لا يلتزمون في دواماتهم الرسمية في المؤسسات الحكومية، وأن ثلث الكويتيين فقط هم من يلتزمون بالعمل الرسمي.

ووفقا لصحيفة القبس، فقد أشارت شركة أنوفا للاستشارات الإحصائية إلى أن من يتقيدون بدواماتهم، فإن إنتاج أغلبيتهم لا يكون كاملاً. إذ من الملاحظ أن هناك انخفاضاً كبيراً في ساعات العمل.

وهناك 13% من الموظفين يعملون أقل من 3 ساعات، فيما بعضهم يعمل أقل من ساعة.

وأظهر الاستطلاع أن 87% من الكويتيين تشغلهم متابعة التلفزيون خلال شهر رمضان، بواقع ساعتين يومياً مقابل 13% قالوا إنهم لا يشاهدونه.

وأوضح الاستطلاع انخفاضا كبيرا في الالتزام بساعات العمل الرسمية، فثلث المواطنين أو أكثر قليلاً يعملون 5 ساعات، على اعتبار أن ساعات الدوام خلال شهر رمضان هي خمس ساعات فقط، وثلثهم يعملون أقل من ذلك بكثير، بينما ربعهم يعملون أكثر من خمس ساعات.

وبحسب الاستطلاع، فقد أجاب 39% أنهم يلتزمون بعدد ساعات العمل وهي خمس، بينما قال 22% إنهم يعملون أقل من أربع ساعات، وقال 25% إنهم يعملون أكثر من خمس ساعات، وكان لافتاَ أن 5% منهم يعملون أقل من ساعة في اليوم، و8% يعملون أقل من ثلاث ساعات، وهي نسبة كبيرة مقارنة بمجتمعات أخرى، فعند تعميم هذه النسبة على كامل قوة العمل الكويتية يتبين أن آلافاً من المواطنين لا يعملون إلا وقتاً قصيراً جداً خلال شهر رمضان.

وبين الاستطلاع أن أكثر من نصف الكويتيين تزداد عندهم الرغبة في الصرف المالي سواء في التسوق أو الترفيه.