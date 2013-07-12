قطر تسعى لشراء آر دبليو إي الألمانية بـ10 مليارات دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصدرين مطلعين أن كيانا قطريا مملوكا للدولة أجرى محادثات أولية مع شركة المرافق الألمانية آر.دبليو.إي لشراء وحدتها للنفط والغاز دي.إي.إيه.

وكانت آر.دبليو.إي قد قالت في مارس إنها تنوي بيع دي.إي.إيه لتخفيض الإنفاق الرأسمالي وتقليص الديون، وقدرت مصادر ومحللون قيمة الوحدة بما بين 5 مليارات يورو وثمانية مليارات(6.52-10.43 مليار دولار).

وكانت فينترشال ذراع النفط والغاز لمجموعة باسف الألمانية هي الشركة الوحيدة فيما يبدو التي أبدت اهتماما بشراء دي.إي.إيه. وقالت آر.دبليو.إي إنها لا تتوقع بيع الوحدة هذا العام.

وقالت وول ستريت جورنال إنه ليس من المتوقع أن تمضي المحادثات الأولية بين قطر وآر.دبليو.إي بوتيرة سريعة، لاسيما نظرا لنقل السلطة في البلاد من الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ابنه الشيخ تميم في الآونة الأخيرة.

لكنها ذكرت أن آر.دبليو.إي تريد اجتذاب عدة عروض لشراء دي.إي.إيه وتبدو مستعدة لإعطاء قطر مزيدا من الوقت.

وأبلغ أحد المصدرين المطلعين الصحيفة أن الكيان المملوك للدولة الذي أجرى المحادثات مع آر.دبليو.إي هو جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي.

ولم يتسن الوصول إلى دي.إي.إيه وجهاز قطر للاستثمار للحصول على تعقيب في غير ساعات العمل المعتادة. ورفضت آر.دبليو.إي التعقيب لوول ستريت جورنال على عملية بيع دي.إي.إيه.



ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصدرين مطلعين أن كيانا قطريا مملوكا للدولة أجرى محادثات أولية مع شركة المرافق الألمانية آر.دبليو.إي لشراء وحدتها للنفط والغاز دي.إي.إيه.

وكانت آر.دبليو.إي قد قالت في مارس إنها تنوي بيع دي.إي.إيه لتخفيض الإنفاق الرأسمالي وتقليص الديون، وقدرت مصادر ومحللون قيمة الوحدة بما بين 5 مليارات يورو وثمانية مليارات(6.52-10.43 مليار دولار).

وكانت فينترشال ذراع النفط والغاز لمجموعة باسف الألمانية هي الشركة الوحيدة فيما يبدو التي أبدت اهتماما بشراء دي.إي.إيه. وقالت آر.دبليو.إي إنها لا تتوقع بيع الوحدة هذا العام.

وقالت وول ستريت جورنال إنه ليس من المتوقع أن تمضي المحادثات الأولية بين قطر وآر.دبليو.إي بوتيرة سريعة، لاسيما نظرا لنقل السلطة في البلاد من الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ابنه الشيخ تميم في الآونة الأخيرة.

لكنها ذكرت أن آر.دبليو.إي تريد اجتذاب عدة عروض لشراء دي.إي.إيه وتبدو مستعدة لإعطاء قطر مزيدا من الوقت.

وأبلغ أحد المصدرين المطلعين الصحيفة أن الكيان المملوك للدولة الذي أجرى المحادثات مع آر.دبليو.إي هو جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي.

ولم يتسن الوصول إلى دي.إي.إيه وجهاز قطر للاستثمار للحصول على تعقيب في غير ساعات العمل المعتادة. ورفضت آر.دبليو.إي التعقيب لوول ستريت جورنال على عملية بيع دي.إي.إيه.

