قطر: 200 مليار دولار للبنية التحتية لمونديال 2020

رصدت قطر 200 مليار دولار (156 مليار يورو) لصرفها في السنوات العشر المقبلة على إنشاء البنى التحتية الخاصة باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بحسب تقرير أعدته إدارة مؤسسة "ديلويت" المتخصصة.

وجاء في التقرير أنه فضلاً عن التجهيزات ذات الطابع الرياضي الصرف، سيتم رصد 140 مليار دولار (110 مليارات يورو) ستخصص للبنى التحتية في مجال النقل (مترو ومطارات وطرقات) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيتم استثمار نحو 20 مليار دولار في القطاع الفندقي، في وقت تتوقع قطر فيه ارتفاع السياحة بـ15% في العام.

ويتوقع وصول نحو 400 ألف سائح إلى قطر خلال مونديال 2022 الذي لم يعرف بعد ما إذا كان سينظم كالعادة خلال شهري يونيو ويوليو أو خلال فصل الشتاء.

