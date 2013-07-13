100 ألف عامل مصري بالسعودية صححوا أوضاعهم

قدّر مستشار عمالي في السفارة المصرية أعداد المصريين الذين صححوا أوضاعهم في السعودية في الفترة الماضية بنحو 100 ألف مصري، بينهم عشرة آلاف تم توظيفهم عبر وظائف وفرها المكتب العمالي المصري في الرياض.

وقال عادل فضل، المستشار العمالي في السفارة المصرية في الرياض في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، إن المكتب العمالي المصري في الرياض ينتظر من وزارة العمل وإدارة الجوازات الحصول على الإحصائيات الرسمية، للمصريين الذين صححوا أوضاعهم، وأعداد الذين حصلوا على خروج نهائي أيضا.

وأضاف أن اجتماعه وبعض ممثلي المكاتب العمالية مع رئيس غرفة الرياض ومسؤولي وزارة العمل في الأسبوع الماضي، كشف عن وجود فرص عمل تتجاوز أعداد العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، وأن معدلات الإقبال على مكاتب العمل والجوازات بشأن تصحيح الأوضاع أصبحت ''قليلة للغاية''.

وذكر المستشار أنه تم عقد ثلاثة ملتقيات مفتوحة مع المصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، تم فيها توفير عشرة آلاف فرصة عمل في مجالات مختلفة، مثل المقاولات، والمبيعات، والتعليم، وقيادة المركبات، والمحاسبة.

وأشاد فضل بنجاح الملتقيات التي جمعت الشركات الراغبة بتشغيل العمالة المصرية مع عدد من أبناء الجالية المصرية في السعودية، التي ترغب في تصحيح أوضاعها، وذكر أن المشاركة المصرية في مثل هذه الملتقيات تتم بالتعاون والتنسيق بين السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض والمكتب العمالي وعدد من أبناء الجالية المصرية، سواء على مستوى المؤسسات كصندوق رعاية المصريين، أو الاتحاد العام للمصريين في السعودية، أو كأفراد من الجالية.

قال فضل، في وقت سابق، إن المكتب العمالي في السفارة المصرية يسعى لتصحيح أوضاع العمالة المصرية عبر محورين، أولهما استقبال طلبات الشركات السعودية الراغبة في توظيف عمالة مصرية، والآخر استقبال طلبات المصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية.

وكانت وزارة العمل قد ذكرت أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية، بلغ منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع التاسع من المهلة 1.952.896 مستفيداً.

وبينت أن عدد العمالة الذين تم نقل خدماتهم بلغ 441.350 عاملاً، فيما بلغ عدد العمالة الذين غيروا مهنهم 450.082 عاملا، في حين تم تجديد وإصدار رخص عمل لـ 1.061.464 عاملا.