47.5 مليار درهم تجارة الإمارات مع الولايات المتحدة

وصل حجم التجارة الإجمالية بين الإمارات والولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 56 .47 مليار درهم، بنمو 33% مقابل 71 .35 مليار درهم في الفترة نفسها من 2012.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية، فقد أظهرت بيانات رسمية أميركية أن قيمة صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة سجلت نمواً بمعدل 23% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 59 .4 مليار درهم مقابل نحو 74 .3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونمت قيمة واردات الدولة من الولايات المتحدة في الفترة نفسها بنحو 34% إلى 98 .42 مليار درهم مقابل 96 .31 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2012.