إصدارات الصكوك العالمية تتراجع في النصف الأول

قال اقتصادي إنه رغم تراجع إصدارات الصكوك العالمية في النصف الأول من العام الجاري إلا أن سوق الصكوك أظهرت مرونة هذا العام، نظراً للتقلبات في أسواق السندات العالمية، حيث تفاعل أهم لاعبي السوق مع التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاوف بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، أكبر سوق للسندات في العالم.

وبيّن تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن إصدارات الصكوك حافظت على زخم النمو بتسجيلها اكتتابات بمبلغ 26.6 مليار دولار خلال الربع الثاني، وهو ما يضيف إلى إجمالي الاكتتابات بمبلغ 34.5 مليار دولار التي تمت خلال الربع الأول من 2013، ليصل إجمالي الاكتتابات خلال النصف الأول من 2013 إلى 61.2 مليار دولار. إلا أن هذا المبلغ جاء أقل من المبلغ المسجّل في الفترة نفسها من العام السابق 2012، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى صكوك شهر يناير 2012، حيث شهدت الصكوك خلاله أكبر مبلغ إصدارات شهري منذ بداية إصدار الصكوك وحتى تاريخه.

وفي ما يتعلق بالأساس الشهري، فقد فاقت سوق الصكوك الأولية في 2013 نظيرتها في 2012 لكل شهر ابتداءً من يناير 2013، باستثناء يونيو 2013.

وذكر التقرير أن ماليزيا استحوذت على أكبر حصة سوقية من السوق الأولية خلال النصف الأول من 2013، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إصدارات البنك المركزي والتي بلغت نحو 28.2 مليار دولار (النصف الأول من 2012: 24.5 مليار دولار).

وشهدت السوق الماليزية إصدارات صكوك بقيمة 18.4 مليار دولار تم إصدارها داخل ماليزيا خلال الربع الثاني من 2013، بينما شهدت السوق السعودية إصدارات صكوك بمبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما سجّلت الإمارات صكوكاً بقيمة 1.4 مليار دولار، ويبلغ حصة إصدارات الصكوك في هذه البلدان 91% من سوق الصكوك الأولية.

وقد انخفض حجم الإصدارات بالدولار الأميركي في معظم البلدان (باستثناء الإمارات) خلال النصف الأول من 2013، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لانخفاض إصدارات الهيئات السيادية، باستثناء ماليزيا التي شهدت تراجعاً بنسبة 53.5% في إصدارات الشركات.

وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لمؤشر "إتش إس بي سي ناسداك إس كي بي"، فإن إجمالي عائدات الصكوك ارتفع بدرجة كبيرة جداً خلال الربع الثاني، بزيادة بنسبة 43%، وهو أعلى مستوى في 25 شهراً.

وقد جاءت الزيادة الكبيرة في عائدات الصكوك، خصوصاً عند المقارنة بمعايير الخزانة الأميركية، في أعقاب ارتفاع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة، والتي شهدت ارتفاع عائدات المقرضين في البلدان النامية بنسبة 5.02%، بعد أن وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض بنسبة 4.04% في تاريخ 24 يناير 2013، وذلك وفقاً لمؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش.