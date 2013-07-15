بنوك مصرية تبدأ تنفيذ قرار تجميد حسابات قيادات إسلامية

بدأت البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين، تنفيذ قرار تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالقيادات المنتمية للتيار الإسلامي.

وقال حسين رفاعي المسؤول التنفيذي بالبنك الأهلي، إن مثل هذه الإجراءات دائما ما تتخذ بشكل احترازي في مثل هذه الظروف، حيث يتم تجميد التعامل على الحسابات والأرصدة الخاصة بالأفراد الذين قد يشكلون خطرا على الأمن العام في أوقات معينة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف رفاعي أن عددا كبيرا من القيادات وحتى الأفراد المنتمين لتلك التيارات لم تكن تتعامل مع البنوك على أساس تحريمها لنشاطها في الأساس، ولذلك فمن الممكن ألا يكون هذا الإجراء ذا تأثير قوي من الناحية الفعلية إلا أنه احترازي ومن الضروري اتخاذه من جانب البنك المركزي.

ومن بين القيادات التي شملها القرار مرشد عام الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومهدي عاكف المرشد العام السابق ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، ورشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي ومحمد البلتاجي وعضو مجلس الشعب السابق وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل والقيادي في الجماعة الإسلامية طارق الزمر وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة.

وكانت البورصة قد جمدت الحسابات الخاصة بهؤلاء اليوم وأوقفت التعامل على جميع الأسهم والسندات الخاصة بهم.