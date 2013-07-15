وزير مصري: مساعدات العرب ستعيننا على المرحلة الانتقالية

قال أشرف العربي الذي سيتولى منصب وزير التخطيط في الحكومة المصرية المؤقتة، الاثنين، إن المساعدات العربية ستعين مصر على تجاوز المرحلة الانتقالية، وإن البلاد ليست بحاجة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حالياً.

وينضم العربي، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعمل معظم الوقت في معهد التخطيط القومي بمصر، لحكومة يرأسها الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي.

وفي تصريحات للصحافيين أعلن فيها قبوله للمنصب، قال العربي: "الوقت ليس مناسباً لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وتابع "المساعدات العربية ستجعل مصر قادرة على تخطي المرحلة الانتقالية بشكل جيد".

يُذكر أن الجيش المصري أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الحالي ووضع خارطة طريق لفترة انتقالية تقود لإجراء انتخابات برلمانية في غضون ستة أشهر تقريباً.

ومنذ الإطاحة بمرسي منحت السعودية والإمارات والكويت مصر 12 مليار دولار نقداً وعلى هيئة قروض ومساعدات من الوقود.

وتفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي على مدار أشهر في العام الماضي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار دون التوصل لاتفاق. وتضرر الاقتصاد المصري جراء أعمال العنف والاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.