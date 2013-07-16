4 ملايين عملية تصحيح لأوضاع العمالة المخالفة بالسعودية

أعلنت وزارة العمل السعودية، أن عدد العمليات التصحيحية، التي نفذت منذ بدء المهلة التصحيحية قبل أربعة أشهر، لتصحيح أوضاع العمالة والمنشآت المخالفة لنظام الإقامة والعمل في السعودية، بلغ حتى يوم 27 شعبان الماضي 3.922 مليون عملية.

وقال الدكتور عبد الله أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، إن عدد عمليات تصحيح نقل الخدمة بلغت 1.183 مليون عملية، وتم إجراء 1.122 مليون عملية تصحيح لخدمة تغيير مهنة، وتم أيضا تنفيذ 1.617 مليون عملية إصدار وتجديد رخص عمل في الفترة ذاتها.

وأضاف أن منطقة الرياض تصدرت مناطق السعودية في عدد عمليات نقل العمالة، بواقع 34 في المائة، ثم مكة المكرمة بـ 22 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ 20 في المائة، بينما سجلت المدينة المنورة 5 في المائة من العمليات، وتساوت منطقتا "عسير" و"القصيم" بنسبة 4 في المائة لكل منهما.

وذكر أيضا أن مناطق "نجران" و"جازان" و"حائل" و"تبوك" سجلت كل واحدة منها نسبة 2 في المائة من عمليات تصحيح أوضاع العمالة، فيما سجلت مناطق "الجوف" و"الباحة" و"الحدود الشمالية" نسبة 1 في المائة لكل منهم.

وعلى صعيد القطاعات، أوضح أبوثنين أن قطاع التشييد والبناء تصدر عمليات التصحيح بـ 575.800 عملية تصحيح، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 220.172 عملية، بينما أجريت 60.335 عملية نقل عمالة لنشاط خدمات التغذية.

وتم تنفيذ 60.101 عملية لنشاط الصناعات التحويلية، و55.139 عملية لنشاط ورش ومحال الصيانة، في حين تم في نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة تنفيذ 42.836 عملية نقل.

وأجريت أيضا 26.566 عملية لنشاط الخدمات الشخصية، و24.506 عمليات نقل عمالة لنشاط النقل للركاب خارج المدن، و19.659 عملية نقل لقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية، و15.675 عملية نقل لنشاط المزارعين والصيادين والرعاة.

وذكر أبوثنين أن مهنة "عامل" هي المهنة الأكثر من حيث نسبة التصحيح، بنسبة بلغت 27 في المائة من إجمالي عمليات التصحيح، ثم مهنة "عامل معماري" بـ 13 في المائة، ثم "عامل عادي" بنسبة 11 في المائة، وسجلت مهنة "سائق خاص" ما نسبته 10 في المائة، ثم مهنة "عامل نظافة عامة" بـ 8 في المائة.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة مكتب العمل، وأنه يمكن تعديل المهن إلكترونيا ومجانا عبر موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، لكن يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.

ودعا المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها في موقعها الإلكتروني لتسهيل وتسريع إجراءات الراغبين في تصحيح أوضاعهم في الفترة المتبقية من المهلة التصحيحية.