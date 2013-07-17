العالم يترقب 3 هواتف ذكية جديدة خلال 2013

ينتظر عشاق الأجهزة الذكية، خلال النصف الثاني من هذا العام، إزاحة الستار عن ثلاثة أجهزة ذكية من العيار الثقيل، يأتي في مقدمتها غالاكسي نوت 3، وهاتف إل جي 2، وأخيراً موتورولا موتو إكس، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

الهاتف اللوحي المنتظر بقوة "سامسونغ"، سيتم الإعلان عنه في مؤتمر IFA في برلين في 4 سبتمبر/أيلول المقبل، وقد ظهرت شائعات وتسريبات حول الهاتف، حيث ظهرت بعض الصور للهاتف تفيد بقدوم الهاتف بتصميم هاتف Galaxy S4 نفسه، إضافة إلى عديد من الشائعات تفيد بأن الهاتف سيأتي بعديد من الإصدارات، منها شاشة 5.9 بوصة، وشاشة 5.7 بوصة، وشاشة 5.5 بوصة، إضافة إلى إصدار بشاشة مرنة، لكن المؤكد إلى الآن أن الهاتف سيأتي بشاشة بحجم 5.7 بوصة.

ويأتي هاتف "إل جي Optimus G2" ثاني الأجهزة المنتظرة، ويتوقع أن يتم الإعلان عنه في أغسطس/آب المقبل.

وأخيراً هاتف "Motorola Moto X" ويتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في 23 أغسطس المقبل، وقد ظهرت العديد من التسريبات حول الهاتف المنتظر من شركة موتورولا، حيث ظهر الهاتف في يد الرئيس التنفيذي للشركة، وتم التقاط صورة أيضاً للهاتف في يد رئيس مجلس إدارة شركة جوجل.