رئيس بنك فيصل: تدفقات استثمارية خليجية ضخمة لمصر قريباً

توقع محافظ بنك فيصل الإسلامي، عبدالحميد أبو موسى، أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية كبيرة من دول الخليج العربى خاصة المملكة السعودية، مشيراً إلى أنه لمس خلال وجوده استعدادات قوية ورغبة شديدة من المستثمرين في المملكة بالاستثمار في مصر، خاصة بعد التطورات الأخيرة، لافتاً إلى توقعات كبيرة بتدفق الاستثمارات الخليجية عقب استعادة الأمن.

ووصف أبو موسى في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، الطلب على الريال السعودي بأنه هادئ رغم موسم العمرة الحالي الذي يشهد عادة تزايدا ملحوظا في الطلب على الريال السعودي والدولار.

وقال إنه رغم أن البنك سمح ببيع الريال السعودي لكل المعتمرين دون اشتراط أن يكون المشتري عميلا بالبنك، إلا أن الطلب هادئ وأقل من المتوقع.

وفسر ذلك بشراء ممن لديهم الرغبة في أداء العمرة لاحتياجاتهم من العملات الصعبة في وقت سابق تحسبا لارتفاع الأسعار أو الندرة، وتقدر البيانات الرسمية تكلفة نفاقات المصريين على العمرة خلال الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان بنحو مليار دولار سنويا.

واعتبر أبو موسى أن الحكومة الجديدة برئاسة الببلاوي والمجموعة الاقتصادية التي تضمها قادرة على استعادة الثقة في الاقتصاد والاستثمار خلال الأشهر المقبلة، وأن هناك تفاؤلا لدى مؤسسات المال الإقليمية بهذا الأمر، وأن الاقتصاد المصري مقبل على فترة تحسن عبور للأزمة الراهنة.