"الربط الكهربائي" تطلق نظاما إلكترونيا بين دول الخليج

أطلقت هيئة الربط الكهربائي الخليجي نظاماً إلكترونيا لإدارة تجارة الطاقة تسهيلا للعمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء ليُمكّن البرنامج الأشخاص المخولين الدخول إلى النظام للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة سواء بالعرض أو الطلب.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس عدنان المحيسن في كلمته خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي أقامته الهيئة لمنسوبيها أمس بالخبر استفادة جميع الدول المرتبطة بالشبكة من الدعم خلال فترات الطوارئ وأن الشبكة أسهمت في استمرار خدمة الكهرباء لمستهلكي الطاقة الكهربائية بالدول الأعضاء بموثوقية عالية.

وأوضح أن أهم الفوائد المتوقعة من الربط الكهربائي الخليجي تكمن في دعم وتحقيق مبدأ تجارة الطاقة بين دول المجلس من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية وهو ما تسعى إليه الهيئة بتنشيط استخدام الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء. مشيرا إلى إن أهم فائدة ستحقق من ذلك هي توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطاقة الكهربائية وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس.



