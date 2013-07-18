هيئة الاتصالات السعودية تنفي حجب "واتساب وسكايب" اليوم

نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في حساب لها على "تويتر" ما نشر في وسائل الإعلام عزمها اتخاذ قرار بحجب تطبيقي "واتساب" و"سكايب" اليوم الخميس وذكرت هيئة الاتصالات أنه لا صحه لهذه الأخبار، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن الموضوع.

وكانت صحيفة "الاقتصادية" قد نشرت اليوم تقريراً، أشارت فيه إلى قرب اتخاذ قرار إيقاف الخدمتين، وذلك بعد عدم توصل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى اتفاق مع الشركة الصانعة للتطبيقين يتماشى مع الشروط والالتزامات التي تفرضها الهيئة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي لعدم توصل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صيغة مع الشركة الصانعة للتطبيقين تحقق الشروط والالتزامات التي تشترطها، مشيرة إلى أن الشركة الأميركية المقدمة لـ''واتساب'' رفضت مطالب الهيئة خلال محادثات جرت بينهما في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن المعلوم أن مشغلي خدمات الاتصالات في السعودية سبق أن خاطبوا شركة ''بلاك بيري'' قبل عامين لعدم استيفائها المتطلبات التنظيمية، وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة لتستكمل ''بلاك بيري'' جزءاً من المتطلبات التنظيمية، الأمر الذي سمح لها باستمرار تقديم الخدمة حتى تمكنت من إنهائها بصورة كاملة بعد أكثر من شهرين من المخاطبات.

من جهة متصلة، قال العضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات عبدالرحمن عبدالعزيز المازي لـ"قناة العربية"، إن الشركات المطورة للبرامج والخدمات تعرف تماما أن هنالك قوانين لهيئة الاتصالات السعودية لا بد من المرور في قنواتها، وأعتقد أن ذلك لن يكون عائقا لاستمرار تلك الخدمات والبرامج في ظل معرفة تلك الشركات بالقوانين وعدم الاخلال بها.



وبين المازي أنه في قضية "البلاك بيري" إلتزمت الشركة في القوانين فقدمت خدماتها، والأمر ينطبق على أي مطور أو مقدم للخدمات، ما لم يلتزم بالقوانين فلا بد أن تقوم الهيئة بحجب خدماته، أما في حال تطبيق القوانين فلا يمكن حجب أي برنامج.

