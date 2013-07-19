الكويت تضبط 700 شركة تتاجر بالإقامات وتحيلها للنيابة

قال مصدر أمني مسؤول في الكويت إن الداخلية ضبطت 700 شركة تتاجر في الإقامات وتم إحالتها إلى النيابة، وفقاً لما ذكرته صحيفة القبس.

وأكد المسؤول أن أكثر من 600 وافد "مخالف لقانون الإقامة" من مختلف الجنسيات يقبعون في سجن الإبعاد منذ أشهر بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم.

وكشف المصدر أن تكدس سجن الإبعاد جمَّد الحملات الأمنية مؤقتاً لحين ترحيل المبعدين، لافتاً إلى أن الحملات المرورية انخفضت في الأسابيع الأخيرة، وكذلك حملات المداهمات لضبط المخالفين والمشبوهين.

ولفت إلى أن الجهود تتواصل لمحاصرة تجّار الإقامات، معلناً عن ضبط ألف كفيل مسجلة عليهم عمالة منزلية وتعمل لدى الغير، وتم وضعهم على قائمة منع الكفالات.

وأضاف أن شركات الطيران ترفض تسفير المبعدين على خطوطها عدا شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تستقبل فقط 5 مُبعدين على الرحلة الواحدة كإجراء أمني وتجنباً لحدوث مشكلات داخل الطائرة.

وكشف المصدر أن نحو ألف كفيل تم وضع منع كفالات عليهم بعد أن تم ضبط عمالة منزلية مسجلة على كفالاتهم وتعمل لدى الغير، مشيراً إلى أن الحملات الأمنية تمت بالتعاون والتنسيق مع "البلدية والتجارة والشؤون"، حيث تم وضع منع كفالات على نحو 700 شركة ثبت أنها تتاجر بالإقامات وتحصل على مبالغ مالية نظير استقدام العمال.

وأوضح أن الحملات الأمنية المكثفة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، أسفرت عن ضبط نحو 15 ألفاً من الوافدين المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين والعمالة الهامشية والسائبة، والمتغيبين، وحملة المادة 20" خدم".

