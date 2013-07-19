قبرص تطبق إعفاءات ضريبية لاستعادة المستثمرين

قالت السلطات القبرصية إنها ستطبق إعفاءات ضريبية لاستعادة أموال من الخارج إلى البلاد، لكن الإعفاءات لن تمنح إلا للأشخاص الذين يقومون باستثمارات طويلة الأجل أو شراء سندات حكومية.

وقال كريستوس ستيليانيديس، المتحدث باسم الحكومة، للصحافيين إن الإعفاء سيسري حتى31 من ديسمبر. وأضاف "لن يكون إعفاء شاملا لأن الحكومة حساسة جدا لمسألة التهرب الضريبي."

وبمقتضى مشروع القانون الذي يتم إعداده لإقراره، فإن الأشخاص الذين يحولون أموالا للاستثمارات وشراء سندات حكومية أو ودائع بنكية طويلة الأجل أو سداد ديون سيتم إعفاؤهم من ضريبة الدخل.

ولم يذكر المتحدث تقديرات عن حجم الأموال التي من المعتقد أنها هربت إلى خارج البلاد، وقال "نحن في أزمة اقتصادية صعبة ونحتاج سيولة مالية."

وطلبت قبرص حزمة إنقاذ قوامها 10 مليارات يورو من مقرضين دوليين في مارس لدعم قطاعها المصرفي الذي يعاني من خسائر جراء إقراض اليونان ولسد العجز المالي الكبير لديها.

