السعودية.. إلغاء 1.4 مليون شريحة جوال مجهولة الهوية

كشف تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنه تم إلغاء 1.4 مليون شريحة اتصال مسبقة الدفع خلال عام واحد فقط هو 2012، نتيجة قيام الشركات المرخص لها بإلغاء الشرائح التي لم يقم المشتركون فيها بتحديث بياناتهم في شركات وهيئة الاتصالات.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة عكاظ السعودية أن أعداد المشتركين في شرائح الاتصال مسبقة الدفع بلغ 45.7 مليون شريحة مسبقة الدفع لعام 2012، بعد أن كان سابقا 47.1 مليون شريحة للعام الذي سبقه.

التقرير بين أن نسبة انتشار الشرائح (مسبقة الدفع - المفوترة) مقارنة بالسكان تقلصت إلى 181.5 في المئة بعد أن كانت سابقا 188 في المئة.